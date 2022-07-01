Эксперты назвали лучшие способы подкормки крыжовника

Крыжовник, как и другие садовые и огородные растения, радует урожаем только при правильном уходе. В это понятие входят и подкормки.

Подкармливать крыжовник необходимо в то время, когда начинают наливаться ягоды. Для этого используются минеральные составы и органика.

Наиболее эффективные подкормки, внесенные во время хорошего полива. Из органических удобрений достойный результат дает коровий навоз.

Его помещают в емкость, полностью заливают водой, накрывают и оставляют настаиваться 5 часов. После этого разводят в соотношении 1:4 и поливают кусты. На каждый куст уходит примерно по ведру состава.

Минеральные удобрения проще в использовании. Для крыжовника нужно смешать 10 г азотного, 20 г фосфорного, 15 г калийного удобрения. Такое количество уйдет на один куст.

Сейчас широко используются комплексные удобрения. Инструкция по приготовлению указывается на упаковке, ее нужно четко соблюдать.

Чтобы усилить эффект от подкормки, можно перед его внесением посыпать почву под кустами крыжовника измельченной древесной золой.

Из перечисленных составов необходимо выбрать наиболее подходящие варианты, но не использовать их все сразу.