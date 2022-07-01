Фермеры рассказали, как правильно посадить грушу
От правильной посадки груши зависит ее здоровье и способность к плодоношению. Чтобы дерево хорошо прижилось и давало достойный урожай, нужно соблюдать несколько правил.
В теплых регионах сажать грушу можно осенью, когда летняя жара спадает. В более прохладном климате лучше делать это весной.
При осенней посадке саженцам потребуется укрытие, которое защитит их от пониженных температур. Весной следует регулярно поливать грунт и следить за воздействием солнца.
Перед посадкой груши нужно подготовить землю: заранее внести суперфосфат и хлористый калий, компост и навоз. При повышенной кислотности почвы потребуется известкование.
Для посадки подойдут саженцы не старше трех лет. Им нужно обрезать корни так, чтобы осталось 5 самых сильных. Их следует опустить в раствор стимулятора корнеобразования на 12 часов.
Грушу сажают в яму глубиной 70 см и шириной около 1 м. На дне нужен дренаж, затем делается песчаная подушка, которая хорошо увлажняется. Посыл впитывания влаги вносится питательный субстрат с калиевой и фосфорной подкормкой.
В центре ямы ставится кол для опоры дерева. При посадке корневая шейка должна находиться вровень с грунтом. После посадки выполняется полив.
Со временем грунт просядет, и тогда нужно позаботиться о заполнении пустот, уплотнить землю, сделать мульчирование приствольного круга торфом.
Опубликовано: Светлана Репина
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