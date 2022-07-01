Цветоводы назвали 5 самых опасных ошибок при выращивании ирисов

Ирисы – одни из самых красивых цветов. Они способны украсить любой участок, но при ошибках в посадке и уходе растение просто отказывается цвести.

Первая такая ошибка – это слишком глубокая посадка луковиц. Максимальное заглубление не долго превышать двух высот самой луковиц, а треть корневой шейки должна оставаться над землей.

Вторая проблема – недостаток солнца. Для ирисов подходят только хорошо освещенные участки, иначе они будут накапливать зелень вместо цветения. Если цветы находятся в тени, их лучше пересадить.

Ирисы нужно рассаживать раз в 4-5 лет. Без этого цветение не будет полноценным, а к 5-6 году может полностью прекратиться. Обычно ирисы зацветают через год после посадки.

Проблему с цветением может спровоцировать кислый грунт. Даже если с листьями все в порядке, цвести в таких условиях ирисы не будут.

Исправить ситуацию помогает внесение золы. Это делается весной и позволяет насытить грунт фосфором, кальцием и калием для хорошего цветения ирисов.

Заморозки могут повредить растения. Летом на ирисах образуются почки, которые в следующем году станут цветами. Если они подмерзнут, цветения уже не случится.

Защитить цветы можно при помощи обычного лапника, которым укрывают растения. Это особенно важно, если зима ожидается морозная с небольшим количеством снега.