Цветоводы назвали 5 самых опасных ошибок при выращивании ирисов
Ирисы – одни из самых красивых цветов. Они способны украсить любой участок, но при ошибках в посадке и уходе растение просто отказывается цвести.
Первая такая ошибка – это слишком глубокая посадка луковиц. Максимальное заглубление не долго превышать двух высот самой луковиц, а треть корневой шейки должна оставаться над землей.
Вторая проблема – недостаток солнца. Для ирисов подходят только хорошо освещенные участки, иначе они будут накапливать зелень вместо цветения. Если цветы находятся в тени, их лучше пересадить.
Ирисы нужно рассаживать раз в 4-5 лет. Без этого цветение не будет полноценным, а к 5-6 году может полностью прекратиться. Обычно ирисы зацветают через год после посадки.
Проблему с цветением может спровоцировать кислый грунт. Даже если с листьями все в порядке, цвести в таких условиях ирисы не будут.
Исправить ситуацию помогает внесение золы. Это делается весной и позволяет насытить грунт фосфором, кальцием и калием для хорошего цветения ирисов.
Заморозки могут повредить растения. Летом на ирисах образуются почки, которые в следующем году станут цветами. Если они подмерзнут, цветения уже не случится.
Защитить цветы можно при помощи обычного лапника, которым укрывают растения. Это особенно важно, если зима ожидается морозная с небольшим количеством снега.
Опубликовано: Светлана Репина
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