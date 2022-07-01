Огородники рассказали, как избавиться от муравьёв на растениях

Как бы мы не старались, выращивать и ухаживать за фруктово - ягодными и овощными культурами, но они подвержены различным заболеваниям и нападению вредителей.

Как манка действует на муравьев:

Если вы не приемлете использование химических средств борьбы с насекомыми, манка станет для вас отличным вариантом.

Принимая крупу за пищу, муравьи начинают лакомиться ей, но на их организм она оказывает смертельный эффект — когда манка попадает внутрь насекомых, она разбухает и начинает давить на внутренние органы. Впоследствии это приводит к гибели насекомого.

Некоторые муравьи отличаются запасливостью — они не съедают крупинки, а переносят их в свой дом. Манка набухает, взаимодействуя с влажным грунтом, а затем закрывает проходы в муравейник. Насекомые, которые находятся внутри, неизбежно погибнут, когда у них закончится воздух.

А еще влажная манка становится отличной средой для размножения грибковых спор, что не очень нравится муравьям. Они не могут жить в зараженном грибком доме и вскоре покидают огород.

Манка как средство борьбы с муравьями:

Начинать уничтожение насекомых лучше в сухой день без ветра, чтобы крупинки не улетели или не намокли под дождем. Для начала следует отыскать места передвижения муравьев — их тропинки. Муравейник и дорожки вокруг него следует посыпать манкой, смешанной с сахарной пудрой. Пропорции следующие — 300 г крупы / 100 г пудры.

Слой рассыпанной смеси должен составить не меньше 1 см. Чем больше насекомых, тем больше нужно рассыпать крупы. Повторить обработку следует через 2-3 дня и делать ее, пока вредители не уйдут с участка.

Муравьи любят сладкое и несут его в муравейник, чтобы накормить матку.

После гибели матки муравьи не смогут жить и вскоре покинут участок.

Такой способ особенно эффективен в весеннее время, когда насекомые только просыпаются и хотят есть.

Но не только муравьи любят сладкое — птицы вполне могут захотеть полакомиться сладкой смесью. Чтобы они не склевали ее, манку нужно прикрыть листьями или присыпать грунтом.

Манка абсолютно безопасна для растений, поэтому ее без проблем можно рассыпать вокруг деревьев, кустов, цветов и даже на грядках. Крупа также может быть использована в теплицах. Самое главное — не жалеть манки, чтобы насекомые обязательно нашли наживку.

Еще один вариант смеси — манка и пищевая сода. Последняя окисляет органы муравьев, что приводит к их гибели. Соду нужно смешать с крупой в равных пропорциях, можно добавить сахарную пудру, тогда насекомые обязательно найдут приманку.

Этот метод давно проверен, и его эффективность доказана. Муравьи уйдут с участка уже через неделю. Но они могут вернуться, поэтому землю нужно постоянно осматривать, чтобы вовремя обнаружить незваных гостей.

Чтобы не допустить повторного появления муравьев, следует поддерживать порядок на участке, вовремя удалять сорняки и выбрасывать мусор. На участке не нужно принимать пищу, иначе крошки привлекут внимание насекомых.

Манка также хороша как профилактическое средство. Ее можно рассыпать по участку, не дожидаясь появления вредителей. Чем быстрее вы начнете борьбу, тем быстрее одержите победу.