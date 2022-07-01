Эксперты объяснили, как размножать розы черенкованием

Существует несколько способов черенкования роз. Для размножения растений необходимо найти подходящий вариант, а для этого может потребоваться несколько попыток.

Для черенкования подходят побеги, которые наполовину одеревенели или на которых не образуются бутоны. Они не дадут цветов, а для черенкования вполне подойдут.

Из этих побегов нужно нарезать черенки из двух или трех почек. Нижний срез делается наискосок под почкой, верхний прямо в 1 см от нее.

Под кутом, с которого взяты побеги, нужно разрыхлить и хорошо полить почву. Туда помещают черенки и закрывают, чтобы защитить от неблагоприятных внешних воздействий.

Для этой цели можно воспользоваться обрезанной пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. Всю эту конструкцию оставляют до самой осени.

Периодически растение нужно поливать. Можно внести стимулятор корнеобразования. К осени у черенков должна образоваться корневая система. Далее их пересаживают в емкости, в которых они будут зимовать в доме.

Сначала контейнеры с черенками тоже накрывают банками, но каждый день их нужно на время открывать. Постепенно это время увеличивают, чтобы черенки привыкали расти на открытом воздухе.

Весной черенки высаживают на место, где им предстоит расти, и дальше ухаживают за ними, как за остальными кустами роз.