Дачники рассказали об особенностях обрези абрикосового дерева

Абрикос не самое типичное для средней полосы России дерево. Не все садоводы знают, как правильно его обрезать.

В зависимости от задач, которые необходимо решить, существует несколько популярных видов обрезки плодового дерева:

Санитарная обрезка. Первый раз провести такую процедуру стоит в начале весеннего периода, пока не распустились почки. Второй раз санитарная обрезка проводится осенью после листопада.

Главная цель санитарной обрезки — избавиться от всех сухих и деформированных побегов. Также подлежат удалению те ветви, на которых вы заметили признаки поражения болезнями грибковой природы.

Регулирующая обрезка — применяется в тех случаях, когда стоит задача искусственно понизить урожайность. Делать это рекомендуется для восстановления сил культуры и повышения качества урожая.

Омолаживающая обрезка, способствующая развитию новых побегов на возрастных деревьях.

И это далеко не полный перечень необходимых процедур.

Особенности весенней формирующей обрезки:

Основная цель формирующей обрезки — обеспечить всем побегам равномерную достаточную освещенность. Весеннюю обрезку важно успеть сделать до начала процессов сокодвижения. Обычно это время наступает в конце марта – первых числах апреля.

Чаще всего формировочная обрезка выполняется по одному из двух путей:

Разреженно-ярусному. Крона в этом случае формируется из пяти, максимум семи скелетных ветвей, располагающихся на расстоянии максимум в 40 сантиметров друг от друга.

Чашевидному. Суть метода заключается в том, чтобы оставить до семи скелетных побегов на оптимальном расстоянии. Плодоношение в этом случае наступить раньше, однако качество урожая снизится.

Формирующую обрезку стоит проводить, начиная с первого года жизни абрикосового дерева. Как только длина молодых побегов превышает 40 сантиметров, можно проводить обрезку.

Обрезаем абрикос в летнем сезоне:

В первом месяце лета можно выполнить омолаживающую обрезку. Кроме того, обрезка в летний период благотворно влияет на урожайность.

Весь процесс состоит из двух последовательных шагов:

На первом этапе нужно укоротить ветви текущего года жизни, оставляя максимум 30 сантиметров длины.

Спустя примерно три недели из сформировавшейся молодой поросли нужно выбрать до трех самых крепких побегов, а остальные обрезать.

Проводить летнюю обрезку достаточно раз в три-четыре года.

Однако если перед обрезкой вы заметили что дерево испытывает дефицит влаги, от процедуры стоит отказаться. В противном случае наблюдать положительного эффекта от обрезки не придется.

Осенняя обрезка абрикоса:

Приступать к обрезке в осенний период стоит ближе к середине октября, учитывая при этом климатические особенности своего региона. В осеннее время важно удалить все поломанные и поврежденные участки кроны, а также добиться баланса между плодовыми и лиственными побегами.

Основная техника обрезки заключается в обрезке на треть длины всех плодовых ветвей, кроме скелетных.