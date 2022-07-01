Дачники рассказали об особенностях обрези абрикосового дерева
Абрикос не самое типичное для средней полосы России дерево. Не все садоводы знают, как правильно его обрезать.
В зависимости от задач, которые необходимо решить, существует несколько популярных видов обрезки плодового дерева:
Санитарная обрезка. Первый раз провести такую процедуру стоит в начале весеннего периода, пока не распустились почки. Второй раз санитарная обрезка проводится осенью после листопада.
Главная цель санитарной обрезки — избавиться от всех сухих и деформированных побегов. Также подлежат удалению те ветви, на которых вы заметили признаки поражения болезнями грибковой природы.
Регулирующая обрезка — применяется в тех случаях, когда стоит задача искусственно понизить урожайность. Делать это рекомендуется для восстановления сил культуры и повышения качества урожая.
Омолаживающая обрезка, способствующая развитию новых побегов на возрастных деревьях.
И это далеко не полный перечень необходимых процедур.
Особенности весенней формирующей обрезки:
Основная цель формирующей обрезки — обеспечить всем побегам равномерную достаточную освещенность. Весеннюю обрезку важно успеть сделать до начала процессов сокодвижения. Обычно это время наступает в конце марта – первых числах апреля.
Чаще всего формировочная обрезка выполняется по одному из двух путей:
Разреженно-ярусному. Крона в этом случае формируется из пяти, максимум семи скелетных ветвей, располагающихся на расстоянии максимум в 40 сантиметров друг от друга.
Чашевидному. Суть метода заключается в том, чтобы оставить до семи скелетных побегов на оптимальном расстоянии. Плодоношение в этом случае наступить раньше, однако качество урожая снизится.
Формирующую обрезку стоит проводить, начиная с первого года жизни абрикосового дерева. Как только длина молодых побегов превышает 40 сантиметров, можно проводить обрезку.
Обрезаем абрикос в летнем сезоне:
В первом месяце лета можно выполнить омолаживающую обрезку. Кроме того, обрезка в летний период благотворно влияет на урожайность.
Весь процесс состоит из двух последовательных шагов:
На первом этапе нужно укоротить ветви текущего года жизни, оставляя максимум 30 сантиметров длины.
Спустя примерно три недели из сформировавшейся молодой поросли нужно выбрать до трех самых крепких побегов, а остальные обрезать.
Проводить летнюю обрезку достаточно раз в три-четыре года.
Однако если перед обрезкой вы заметили что дерево испытывает дефицит влаги, от процедуры стоит отказаться. В противном случае наблюдать положительного эффекта от обрезки не придется.
Осенняя обрезка абрикоса:
Приступать к обрезке в осенний период стоит ближе к середине октября, учитывая при этом климатические особенности своего региона. В осеннее время важно удалить все поломанные и поврежденные участки кроны, а также добиться баланса между плодовыми и лиственными побегами.
Основная техника обрезки заключается в обрезке на треть длины всех плодовых ветвей, кроме скелетных.
Опубликовано: Ангелина Крент
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