Агрономы объяснили, как и зачем нужно мульчировать клубнику

Для мульчирования огородных растений используются различные органические материалы. Клубнику рекомендуется мульчировать опилками по нескольким причинам.

Опилки – это натуральный материал, продукт обработки древесины. Для мульчирования грядок с клубникой подойдут опилки любого размера. Главное, чтобы они были сухими.

Можно использовать опилки любой породы древесины. Но если есть выбор, стоит обратить внимание на хвойную стружку.

Ее преимущества – антисептические свойства, которые помогут защитить растение от грибка. Хвойные опилки также отпугивают насекомых-вредителей своим специфическим запахом.

У лиственных пород нет таких свойств, зато они насыщают почву органическими веществами, которые всасываются корнями клубники.

Свежие опилки нужно подготовить к мульчированию, засыпав их мочевиной. Все это нужно полить, и через две недели материал будет готов.

Первый слой мульчи желательно укладывать в период формирования завязи. Как правило, это происходит в мае. Затем по мере необходимости опилки подсыпают на протяжении всего лета.

Осенью опилки нужно убрать, привести грядки в порядок и замульчировать их соломой, которая лучше сохраняет тепло.