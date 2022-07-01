Агрономы объяснили, как и зачем нужно мульчировать клубнику
Для мульчирования огородных растений используются различные органические материалы. Клубнику рекомендуется мульчировать опилками по нескольким причинам.
Опилки – это натуральный материал, продукт обработки древесины. Для мульчирования грядок с клубникой подойдут опилки любого размера. Главное, чтобы они были сухими.
Можно использовать опилки любой породы древесины. Но если есть выбор, стоит обратить внимание на хвойную стружку.
Ее преимущества – антисептические свойства, которые помогут защитить растение от грибка. Хвойные опилки также отпугивают насекомых-вредителей своим специфическим запахом.
У лиственных пород нет таких свойств, зато они насыщают почву органическими веществами, которые всасываются корнями клубники.
Свежие опилки нужно подготовить к мульчированию, засыпав их мочевиной. Все это нужно полить, и через две недели материал будет готов.
Первый слой мульчи желательно укладывать в период формирования завязи. Как правило, это происходит в мае. Затем по мере необходимости опилки подсыпают на протяжении всего лета.
Осенью опилки нужно убрать, привести грядки в порядок и замульчировать их соломой, которая лучше сохраняет тепло.
Опубликовано: Светлана Репина
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