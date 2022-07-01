Цветоводы рассказали, нужно ли выкапывать луковицы тюльпанов и как это делать

Когда тюльпаны отцветают, каждый садовод сталкивается с вопросом, что делать с ними дальше. Сортовые тюльпаны необходимо выкапывать каждый год.

Важно учитывать, что у каждого сорта тюльпанов свой срок созревания луковицы. Но в любом случае, их нужно выкопать, чтобы растение было здоровым и хорошо цвело.

Еще один нюанс – это болезни. Луковицы, оставленные зимовать в грунте, гораздо чаще болеют грибковыми и другими заболеваниями.

Вегетационный период у тюльпанов завершается примерно через 4-5 недель после окончания цветения. Листья пригибаются к земле, становятся рыжеватыми.

Именно в это время тюльпаны нужно выкапывать. Желательно не делать этого раньше и не затягивать.

Увядшие цветы нужно удалить, через две недели после цветения внести суперфосфат или калийную селитру, разведенные с водой.

Выкопанные луковицы обеззараживают марганцовкой или Фитоспорином. В течение месяца их нужно хранить при температуре +22 градуса в светлом, хорошо проветриваемом помещении.

Все остальное время вплоть до высадки в грунт луковицы следует хранить при температуре +15+17 градусов без доступа света.