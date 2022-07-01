Марина Ладынина: как любимая актриса Иосифа Сталина умерла в одиночестве

Марина Ладынина - популярная советская актриса, фаворитка Иосифа Сталина. Как так вышло, что стремительная карьера сменилась болью и одинокой смерти, на которой долгое время наживалась сиделка?

Жизнь порой бывает совсем неоднозначной. Именно так можно сказать о судьбе Марины Ладыниной, которая имела с одной стороны большую славу в советском кино, а с другой была крайне одиноким человеком.

Известность как волна ее накрыла после съемок в фильмах:"Кубанские казаки", "Свинарка и пастух", "Трактористы", "Богатая невеста". Она стала даже одной из фавориток Иосифа Сталина, любовь которого вообще сложно заслужить. Надо отметить, что она была удостоена пяти Сталинских премий.

Несмотря на то, что ей везло в карьере, в личной жизни все шло не так гладко. Да и популярность и благосклонность со стороны лидера страны тоже быстро прекратилась.

С мужчинами отношения у Ладыниной складывались не очень удачно, не смотря на то, что их вниманием она никогда не была обделена. Первый муж актрисы после развода с ней женился на ее сестре, однако бывшим супругам удалось до последнего оставаться близкими друзьями.

Сложно поверить, но она состояла в отношениях с итальянским фашистом, что привело ее к завершению карьеры. Спасти ее удалось лишь Ивану Пырьеву, который все-таки добился, чтобы она снималась в фильме "Богатая невеста".

Но и эти отношения не были удачными, и после этого ее карьера действительно завершилась. Также бывший муж отобрал их общего ребенка и еще долго клеветал, что она отказалась от него.

Проработав в театре Киноактера недолгое время, ее жизнь превратилась в затворническую. Ее изредка все же навещали сын и внук, однако почти единственным ее другом оставалась лишь корыстная сиделка.

Хорошим другом для Ладыниной была жена экс-президента Ельцина - Наина Иосифовна. Она регулярно помогала актрисе деньгами и лекарствами. Смерть Марины также оказалась случайной и трагической, она умерла в 2003 году упавши в ванной, тело нашли только вечером, и то та сиделка, которая забрала хорошую часть наследства актрисы.