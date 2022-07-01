Витамин D и шизофрения: как элемент влияет на развитие болезни
Найдена взаимосвязь воздействия витамина D на шизофрению. Доктор Джон Макгратом
Могут ли некоторые случаи шизофрении сводиться к чему-то столь простому, как дефицит витамина D?
Впервые эта идея была выдвинута более десяти лет назад исследователем шизофрении Джоном Макгратом из Университета Квинсленда в Австралии.
Косвенные доказательства соответствуют действительности: люди, родившиеся зимой или весной или в высоких широтах, подвергаются несколько повышенному риску развития шизофрении, а дефицит витамина D также чаще встречается в зимние месяцы и в высоких широтах из-за недостатка солнечного света.
Возможно, дефицит витамина D делает будущих матерей более уязвимыми к таким заболеваниям, как грипп, что, в свою очередь, может повысить чувствительность созревающего мозга к повреждениям, связанным со стрессом, в более позднем возрасте.
Теперь Макграт и его коллеги подвергли эту гипотезу проверке. Они проанализировали образцы крови, взятые у 424 датских новорожденных, у которых впоследствии развилась шизофрения, а также у такого же числа младенцев, не болевших этим заболеванием.
В каждом образце они измерили количество химического вещества 25OHD, которое организм преобразует в витамин D. Исследователи обнаружили, что младенцы, у которых был низкий уровень 25OHD в крови, и, следовательно, матери был дефицит витамина D во время беременности, подвергались более высокому риску развития шизофрении, когда они выросли.
Однако, прежде чем рекомендовать добавки с витамином D матерям из группы риска, необходимо свести концы с концами. Группа обнаружила, что младенцы с высоким уровнем 25OHD также подвергаются повышенному риску развития шизофрении.
МаКграт предполагает, что эти младенцы, возможно, были относительно неспособны вырабатывать витамин D, что привело к накоплению предшественника в их крови, но необходимы дополнительные исследования, чтобы сказать наверняка.
В целом, 44 процента случаев шизофрении в исследовании были связаны либо с низким, либо с высоким уровнем витамина D. “Даже если добавки с витамином D смогут предотвратить лишь небольшую часть шизофрении, - говорит Макграт, - это будет фантастический результат”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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