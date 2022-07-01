Альберт Фиш: ужасающий людоед из реальной жизни поедавший детей

Многие любят смотреть фильмы ужасов, однако не каждый знает, что многие персонажи их фильмов вовсе не выдумка. Один из таких людей - Альберт Фиш

Сказать, что Фиш был одним из самых чудовищных людей, когда-либо ходивших по земле, было бы преуменьшением. Он совершал настолько ужасные убийства, что полиция поначалу не могла поверить деталям его признаний.



Фиш родился в 1870 году в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье, которая долгое время страдала серьезными психическими заболеваниями. Проще говоря, их расстройства могли бы заполнить целый медицинский учебник.

Самому Фишу был поставлен диагноз параноидальная шизофрения, которая является хроническим заболеванием, требующим пожизненного лечения от бреда, беспорядочного мышления и поведения, а также аномальных интерпретаций реальности, которые сопровождают его. Излишне говорить, что Фиш никогда не получала никакого лечения.



Но настоящая история началась, когда отец Фиша, который был капитаном речного парохода Потомак, умер в 1875 году. В то время ему было всего пять лет, и он был далек от того, чтобы справиться с последствиями потери родителя.

К сожалению, в том же году его мать бросила его, отправив жить в приют Святого Джона, расположенный в округе Колумбия, в районе Фогги Боттом.



Именно здесь, по мнению психологов, начали пробуждаться демоны внутри Фиша. В приюте его ежедневно избивали и пороли; до такой степени, что, страдая от жестокого обращения в течение четырех лет подряд, он действительно начал получать от этого удовольствие.

Когда ему было девять лет, появилась его обезумевшая от горя мать и вернула его под свою опеку. К сожалению, ущерб уже был нанесен и не мог быть обращен вспять.



Время, проведенное в приюте, стало определяющим моментом в его жизни, особенно учитывая, что ужасные пытки, которым он подвергался в детстве, являются общим фактором в прошлом большинства серийных убийц.



В подростковом возрасте Фиш начала проявлять необычное и тревожное поведение, например, пить мочу и есть фекалии. В 1890 году, в возрасте 20 лет, он находил удовольствие в том, что похищал маленьких мальчиков с улицы в Манхэттене, куда он переехал со своей матерью, и насиловал их. Но это только начало истории, которую большинство людей предпочли бы просто забыть.



Два года спустя, после посещения музея восковых фигур, где он увидел пенис, разделенный на две равные части, этот “полиморфный извращенец” стал одержим сексуальными увечьями. С этого момента он начал практиковать еще больше отклонений — от садизма до содомии и даже членовредительства.



Удивительно, но в 1898 году он женился и стал отцом шестерых детей. Согласно одному из их показаний на суде над Фишем, они вели обычную жизнь, пока их мать не сбежала с другим мужчиной в 1917 году.

Именно тогда дети Фиш вспоминают, как всплыло его странное и непредсказуемое поведение — время от времени он просил их присоединиться к его садомазохистским играм, наблюдал, как он ест большое количество сырого мяса, провозглашал себя Христом и собирал опубликованные материалы о каннибализме.

Фиш признался в многочисленных убийствах, и был казнен на электрическом стуле.