Япония ввела режим экономии электроэнергии из-за аномальной жары
Власти Японии приняли решение о необходимости введения режима экономии электроэнергии в стране впервые за 7 лет.
1 июля стало известно о том, что правительство Японии ввело в государстве режим экономии электроэнергии, который продлится до осени и должен призвать японцев разумно сократить свои расходы.
Причинами такого решения является аномально сильная жара из-за которой граждане Японии резко увеличили потребление электроэнергии, власти призывают расходовать электричество на использование кондиционеров, которые спасут японцев от теплового удара.
Отказаться в Японии на лето придётся от светящихся рекламных вывесок, подсветок зданий, демонстрирования работы осветительных приборов, а также телевизоров в торговых центрах и магазинах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: обмен пленными между ДНР и Украиной проведён по приказу Путина
Марина Ладынина: как любимая актриса Иосифа Сталина умерла в одиночестве
Минобороны Британии: у Путина синдром «маленького человека»
Цветоводы рассказали, нужно ли выкапывать луковицы тюльпанов и как это делать
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине