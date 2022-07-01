Япония ввела режим экономии электроэнергии из-за аномальной жары

Власти Японии приняли решение о необходимости введения режима экономии электроэнергии в стране впервые за 7 лет.

1 июля стало известно о том, что правительство Японии ввело в государстве режим экономии электроэнергии, который продлится до осени и должен призвать японцев разумно сократить свои расходы.

Причинами такого решения является аномально сильная жара из-за которой граждане Японии резко увеличили потребление электроэнергии, власти призывают расходовать электричество на использование кондиционеров, которые спасут японцев от теплового удара.

Отказаться в Японии на лето придётся от светящихся рекламных вывесок, подсветок зданий, демонстрирования работы осветительных приборов, а также телевизоров в торговых центрах и магазинах.