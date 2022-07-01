Кулеба: Украина ввела визовый режим с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о введении с 1июля визового режима для граждан РФ с целью контроля за их пребыванием в стране.

1 июля МИД Украины ввело визовый въезд для граждан Российской Федерации, но наличие визы ещё не является гарантией пропуска на пересечение границы. Окончательное решение будет приниматься сотрудниками Государственной пограничной службы Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил принятие данного решения тем, что это должно помочь в выявлении граждан РФ, которые угрожают национальной безопасности киевского режима.

Напомним, что 17 июня 2022 года Владимир Зеленский выдвинул на рассмотрение в Кабинет министров предложение о пересмотрении режима въезда для российских граждан на территорию Украины.