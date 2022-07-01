Участники «Миража» подали в суд на Маргариту Суханкину за "жульничество"
По их словам, срок действия лицензии на исполнение ею песен коллектива завершился еще в 2017-м, однако звезда не спешит ее продлевать.
Маргарита Суханкина покинула группу «Мираж» еще в 2016 году. Солистка обратилась к основателю коллектива Андрею Литягину с просьбой дать ей право на исполнение хитов коллектива.
Изначально певица выполняла условия договора, однако затем перестала выходить на связь, а также отвечать на звонки, сообщает СтарХит.
Андрей Литягин хочет через суд добиться от экс-подопечной денежной компенсации.
По его словам, звезда приобрела лицензию на право петь песни группы, лицензия обошлась Маргарите в в 2 с половиной миллиона рублей. Но срок ее действия закончился еще 1 марта 2017 года.
"Маргарита перестала выходить на связь, и при этом продолжает выступать с нашими песнями», — заявил гитарист коллектива Алексей Горбашов.
Музыкант, кроме того, оскорблен и тем, что Суханкина, по его словам, оскорбляет бывших коллег. «Мы пытались договориться мирно, готовы были сотрудничать, однако Маргарита решила жульничать. Она постоянно поливает и нас, и других коллег грязью", отметил Андрей.
И добавил, что сейчас они ждут решение суда.
К слову, у участников «Миража» конфликт не только с 58-летней Маргаритой, они выясняют отношения и с автором песен Валерием Соколовым, который написал такие хиты, как «Музыка нас связала» и«Наступает ночь».
Композитор заверил, что не давал группе разрешения на исполнение его композиций. Те отвечают, что и не хотят исполнять старые песни.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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