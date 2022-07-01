Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Джоко Видодо, прибыл в Москву на встречу с президентом Путиным не с пустыми руками, он привез послание от президента Зеленского, которого ранее навестил в Киеве.

Президент Индонезии, который разрешил проблему с присутствием президента России на саммите G20 сыграл роль миротворца в диалоге между странами.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — сказал он.

В Кремле не стаи комментировать эту информацию, призвали дождаться завершения переговоров президентов России и Индонезии.

Отметим, что страны «большой семерки» высказались за отказ от блокировки России на саммите «двадцатки». Первоначально присутствие Путина здесь на Западе считали не приемлемым.