Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского
Джоко Видодо, прибыл в Москву на встречу с президентом Путиным не с пустыми руками, он привез послание от президента Зеленского, которого ранее навестил в Киеве.
Президент Индонезии, который разрешил проблему с присутствием президента России на саммите G20 сыграл роль миротворца в диалоге между странами.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — сказал он.
В Кремле не стаи комментировать эту информацию, призвали дождаться завершения переговоров президентов России и Индонезии.
Отметим, что страны «большой семерки» высказались за отказ от блокировки России на саммите «двадцатки». Первоначально присутствие Путина здесь на Западе считали не приемлемым.
Опубликовано: Тарас Медведев
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