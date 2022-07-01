Жуков отменил часть концертов из-за проблем со здоровьем

Солист группы "Руки вверх!"Сергей Жуков вынужден был сократить выступления из-за пошатнувшегося здоровья.

Создатель и солист популярной группы "Руки Вверх!", музыкант Сергей Жуков пожаловался на проблемы со здоровьем. Из-за плохого самочувствия певец вынужден значительно сократить концертный график.

Жуков признался, что несколько нет назад 3 раза ложился на операционный стол. Ранее музыкант не обращал внимание на состояние своего здоровья, но в последний раз решил прислушался к рекомендациям врачей.

В этот раз медики меня сильно испугали. Я решил выступать в 2 раза меньше, отменил многие свои концерты. Перестал употреблять алкоголь и бросил сигареты. Я осознал, что однажды, рискнув своим здоровье, я лишусь всего, что имею.

Ранее сообщалось о том, что Борис Моисеев вряд ли когда-нибудь выйдет на большую сцену. 68-летний исполнитель хочет, чтобы его запомнили молодым и здоровым.

2 инсульта перенёс Моисеев перенес два инсульта. В 2021 году он был среди гостей на дне рождения Кристины Орбакайте и неплохо выглядел, нормально передвигался и говорил.

На сцене мы Моисеева больше не увидим никогда. А вот на светском мероприятии - вполне возможно. Я знаю, что ему предлагали за большой гонорар появится в студии, но он отказывается. Хочет, чтобы его запомнили молодым.

Журналист Евгений Сорокин сомневается, что артист выйдет на сцену когда-либо.