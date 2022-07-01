Смерть пятилетнего беженца из Украины в Ницце под колесами электросамоката стала резонансной

Мальчик в возрасте 5 лет пересекал Английскую набережную в Ницце со своей матерью по пешеходному переходу в среду, когда произошла авария.

Пятилетний украинский беженец погиб в четверг, 30 июня, в Ницце после того, как его сбил электросамокат, который ехал на чрезмерной скорости, сообщил источник в полиции города.

Мальчик держался за сумку, которую с другой стороны придерживала его мать, и шел немного впереди нее, сообщает полиция, при этом место перехода было закрыто от обзора.

Самокат, которым управлял 40-летний мужчина, который, по данным полиции, ехал «с чрезмерной скоростью», не смог избежать столкновения с ребенком.

«Несмотря на травмы и падение, водитель самоката сразу же позаботился о ребенке», — пояснил тот же источник.

По данным полиции Ниццы, аварии с участием скутеров происходят «все чаще и чаще, особенно на дорогах». Помимо того, что они не очень заметны, особенно ночью, пользователи скутеров «не соблюдают никаких правил дорожного движения», сетует источник в полиции, добавляя, что сегодня многие из них «разнузданы».

В Твиттере мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил по поводу инцидента: « Мы изучаем все возможные решения, чтобы избежать этих трагедий: светофоры на велосипедных дорожках, муниципальный указ о пешеходных зонах… ».

Семья маленького мальчика прибыла во Францию в начале российской спецоперации на Украине, сообщила региональной ежедневной газете Nice-Matin Ирина Подыряко, президент франко-украинской ассоциации Côte d'Azur Afuca.