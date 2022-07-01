Bloomberg: Украина должна выплатить 1,4 миллиард долларов госдолга

Украинские чиновники пытаются найти способ оплаты госдолга Украины до 1 сентября.

Американская компания Blooomberg сообщает о том, что Украина обязана выплатить государственный долг западным кредиторам в размере 1,4 миллиарда долларов, но не может найти способ исполнения долговых обязательств.

По информации от анонимного источника Bloomberg украинские чиновники изо всех сил пытаются выйти из ситуации невозможности выплаты госдолга посредством реструктуризации задолженности.

Согласно мнению информатора Bloomberg, правительство Украины утверждает, что не отказывается от выплаты своих долговых обязательств, однако заявляет, что без реструктуризации долга будет вынуждено использовать средства полученные в качестве гуманитарной помощи для погашения госдолга.