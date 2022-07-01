Ад и рай существует: рассказы людей переживших клиническую смерть

Всем людям интересно, что же будет после того, как мы умрем. Некоторые свято верят, что там ничего нет. Но есть те, кому удалось пережить клиническую смерть и они утверждают, что жизнь на том свете существует.

Согласно Библии, ад - это место вечных мучений и страданий. В то время как мы видели, как многие люди умирали и делились своими рассказами о посещении жемчужных врат рая, эти четыре человека сообщили, что умерли и отправились в ад и обратно.



Мэтью Ботсфорд



Мэтью Ботсфорд(на фото выше) не был христианином, пока шальная пуля не попала ему в голову в 1992 году, Ботсфорд помнит, как сразу же попал в место полной темноты и страха. Там его запястья и лодыжки были скованы цепями, а вокруг него стоял сильный жар. Кипящая лавовая жижа потекла к его ногам, обжигая ноги, прежде чем плоть восстановилась. Затем Ботсфорд увидел, как к нему спускается рука, сопровождаемая ангельской музыкой и великим светом. Это подняло все его тело, и цепи были сняты. Он вышел из комы через 27 дней и теперь твердо верит в существование ада.



Дженнифер Перес



Дженнифер Перес выросла в христианской семье, но в подростковом возрасте оставила свои религиозные привычки, чтобы исследовать свои любопытства. Ее друг убедил ее принять какие-то лекарства, и в итоге она потеряла сознание, и ее срочно доставили в больницу. Оттуда она была взята на небеса, а затем в ад. Первое, что она помнит об аде, была сильная жажда. Она видела демонов, пытающих мужчин и женщин всех возрастов, и крики агонии пронзали ее уши. Ее вывели из ада и дали команду объяснить миру то, что она видела.



Говард Шторм



Говард Сторм был атеистом, и мысль о религии вызывала у него отвращение. Он умирал на больничной койке от прокола желудка, когда два силуэта попросили его следовать за ними. Он видел, как его душа покидает физическое тело. После некоторого времени следования за двумя фигурами они начали проявлять жестокость, отрывали куски его плоти и избивали его. То, что он называет своим “внутренним голосом”, затем воззвало к нему и велело молиться и просить Иисуса спасти его. В конце концов он это сделал, и нападавшие исчезли. С тех пор он изменил свою жизнь и является служителем Объединенной Церкви Христа.



Хосе Маниянгат



Хосе Маниянгат ехал на своем мотоцикле, когда его сбил пьяный водитель. По дороге в больницу он пережил внетелесный опыт и посетил рай, ад и чистилище. Находясь в аду, он говорит, что температура была 2000 градусов по Фаренгейту. Многих людей мучили демоны и черви, но больше всего он был потрясен, увидев священников и епископов в аду. Сегодня он продолжает служить католической церкви.



Независимо от того, верите вы в реальность ада или нет, эти четыре рассказа ужасают до глубины души.