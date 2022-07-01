Киев отрекся от посла в Берлине Мельника, после его заявлений о Бандере
МИД Украины дистанцировался от заявлений посла Украины в Германии Андрея Мельника о роли Степана Бандеры.
"Мнение, высказанное послом Украины в Германии Андреем Мельником в интервью немецкому журналисту, является его собственным и не отражает позицию Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Предпосылкой к этому служат заявления Мельника журналисту Тило Юнгу об украинском политике и лидере партизан Степане Бандере и конфликтах между поляками и украинцами во время Второй мировой войны.
В интервью Мельник отрицал наличие каких-либо доказательств массового убийства евреев сторонниками лидера украинских националистов.
«Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков», — сообщил Мельник.
Среди прочего он указал, что Бандера, которого он называл «борцом за свободу», был арестован немцами всего через неделю после вторжения Германии в Советский Союз в 1941 году и доставлен в концлагерь Заксенхаузен.
Родившийся в 1909 году на территории тогдашней польской Галиции, Бандера был убит в Мюнхене в 1959 году советским агентом. По словам Мельника, персонаж Бандера был намеренно демонизирован Советским Союзом.
Он обвинил немецких, польских и израильских историков.
«Я против того, чтобы сваливать все преступления на Бандеру», — сказал дипломат.
Ранее Юнг поставил перед Мельником цитату из украинской листовки и количество жертв Холокоста. «Нет никаких доказательств того, что бандеровские войска убили сотни тысяч евреев», — ответил Мельник.
Он также не прокомментировал обвинения в сотрудничестве с нацистами.
«Что значит сотрудничество? Коллаборационисты были по всей Европе — во Франции, в Бельгии, в каждом государстве», — сказал Мельник о сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией. Бандера лишь пытался использовать борьбу между нацистской Германией и Советским Союзом для независимости Украины. Мельник подвергся резкой критике за свою позицию в социальных сетях.
В Украине, особенно после падения власти в 2014 году, вокруг Степана Бандеры и представителей Организации украинских националистов (ОУН), которую он возглавляет, сложился культ. Считается, что он в значительной степени ответственен за идеологию радикального крыла организации. Сотни улиц названы в честь Бандеры и других представителей ОУН.
В 1943 году националистические западноукраинские партизаны во главе с членами ОУН провели этническую чистку на Волыни. Десятки тысяч польских мирных жителей были убиты.
В распространенном МИД Украины заявлении говорится: "Мы убеждены, что отношения между Украиной и Польшей находятся на пике". Украина благодарна Польше за "несравненную поддержку в борьбе с российской агрессией". Ничего не разделяет Киев и Варшаву. Обе страны согласны с тем, что необходимо сохранять единство перед лицом общих вызовов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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