Киссинджер: конфликт на Украине может закончиться тремя способами

Экс-советник президента США Генри Киссинджер допустил три варианта развития конфликтной ситуации на Украине.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью британскому журналу The Specator поделился своим мнением касательно возможности завершения разлада между Украиной и Российской Федерации.

Киссинджер считает, что спецоперация на Украине может закончиться посредством трёх различных способов, каждый из которых в настоящее время в какой-то степени ещё имеет место быть.

При первом варианте Россия обретёт контроль над Донбассом, что станет фактической победой Москвы. В случае второго сценария будет предпринята попытка возвращения Крыма в состав Украины, что приведёт к затяжной войне между двумя странами, а если конфликт будет окончен третьим способом, то всё вернётся к ситуации до начала СВО РФ.