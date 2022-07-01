Киссинджер: конфликт на Украине может закончиться тремя способами
Экс-советник президента США Генри Киссинджер допустил три варианта развития конфликтной ситуации на Украине.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью британскому журналу The Specator поделился своим мнением касательно возможности завершения разлада между Украиной и Российской Федерации.
Киссинджер считает, что спецоперация на Украине может закончиться посредством трёх различных способов, каждый из которых в настоящее время в какой-то степени ещё имеет место быть.
При первом варианте Россия обретёт контроль над Донбассом, что станет фактической победой Москвы. В случае второго сценария будет предпринята попытка возвращения Крыма в состав Украины, что приведёт к затяжной войне между двумя странами, а если конфликт будет окончен третьим способом, то всё вернётся к ситуации до начала СВО РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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