Моргенштерн заявил о возвращении в Россию и показал билет на 1 июля
Рэпер призвал своих поклонников бронировать столики в его московском ресторане «Kaif Provenance».
Российский рэпер, шоумен Алишер Моргенштерн написал в своем telegram-канале о планах вернуться на родину. В подтверждение музыкант разместил фото авиабилета Прага – Москва, где указана дата вылета 1 июля.
«Кажется, что-то будет», – цитирует певца МК. Алишер призвал своих поклонников бронировать столики в его московском ресторане «Kaif Provenance».
Популярный исполнитель уехал из России еще в конце 2021-го года - после того, как руководитель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил музыканта в распространении наркотических средств.
6 мая 2022-го года Минюст РФ внёс Моргенштерна в список физических лиц — «иноагентов».
Адвокат Алишера заявил, что музыкант намерен обжаловать это решение.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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