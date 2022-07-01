Моргенштерн заявил о возвращении в Россию и показал билет на 1 июля

Рэпер призвал своих поклонников бронировать столики в его московском ресторане «Kaif Provenance».

Российский рэпер, шоумен Алишер Моргенштерн написал в своем telegram-канале о планах вернуться на родину. В подтверждение музыкант разместил фото авиабилета Прага – Москва, где указана дата вылета 1 июля.

«Кажется, что-то будет», – цитирует певца МК. Алишер призвал своих поклонников бронировать столики в его московском ресторане «Kaif Provenance».

Популярный исполнитель уехал из России еще в конце 2021-го года - после того, как руководитель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил музыканта в распространении наркотических средств.

6 мая 2022-го года Минюст РФ внёс Моргенштерна в список физических лиц — «иноагентов».

Адвокат Алишера заявил, что музыкант намерен обжаловать это решение.