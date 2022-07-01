Румынки стали лидерами среди зарегистрированных проституток в Германии
Государственное статистическое управление земли Северный Рейн-Вестфалия привела данные на конец 2021 года, когда было официально зарегистрировано 6662 проститутки.
Это на 139 больше, чем в конце 2020 года, сообщили в IT.NRW. Количество зарегистрированных проституток в конце 2021 года было почти на треть (-29,7 процента) ниже, чем до начала пандемии коронавируса в конце 2019 года.
На конец 2021 года почти 40 процентов зарегистрированных проституток имели румынское гражданство. 20,4 процента – это немки. Третье место заняли гражданки Болгарии - 12,9 процента.
Большинство зарегистрированных проституток (79,6%) были в возрасте от 21 до 45 лет. 16,7 процента были в возрасте 45 лет и старше, а еще 3,7 процента были в возрасте от 18 до 20 лет.
С 2017 года проститутки в ФРГ обязаны регистрироваться.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский рассказал, чем заменит российский газ
У Пугачёвой подозревают серьёзный диагноз из-за болезненной худобы
Минобороны РФ: обмен пленными между ДНР и Украиной проведён по приказу Путина
Дачники рассказали, как подкормка из сухарей поднимает урожай огурцов
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию