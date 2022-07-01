Дачники рассказали, как подкормка из сухарей поднимает урожай огурцов
Это оригинальное удобрение стимулирует цветение культуры, уменьшает число пустоцветов и продлевает срок плодоношения.
Дачные эксперты знают, как повысить объем урожая огурцов с помощью особой подкормки. Речь идет о сухарях, которые всегда гарантируют урожай.
Это удобрение стимулирует рост и развитие огурцов, а еще - сокращает число пустоцветов.
Сухари также продлевают сроки плодоношения растения.
Как приготовить этот чудо-раствор? Нужно взять 3 кг сухарей на 10 л воды. Добавить к раствору 0,5 кг навоза.
Настаивать 5-6 суток, периодически помешивая. Перед использованием развести с водой из расчета 1:5.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский рассказал, чем заменит российский газ
У Пугачёвой подозревают серьёзный диагноз из-за болезненной худобы
Минобороны РФ: обмен пленными между ДНР и Украиной проведён по приказу Путина
Дачники рассказали, как подкормка из сухарей поднимает урожай огурцов
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию