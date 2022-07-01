Дачники рассказали, как подкормка из сухарей поднимает урожай огурцов

Это оригинальное удобрение стимулирует цветение культуры, уменьшает число пустоцветов и продлевает срок плодоношения.

Дачные эксперты знают, как повысить объем урожая огурцов с помощью особой подкормки. Речь идет о сухарях, которые всегда гарантируют урожай.

Это удобрение стимулирует рост и развитие огурцов, а еще - сокращает число пустоцветов.

Сухари также продлевают сроки плодоношения растения.

Как приготовить этот чудо-раствор? Нужно взять 3 кг сухарей на 10 л воды. Добавить к раствору 0,5 кг навоза.

Настаивать 5-6 суток, периодически помешивая. Перед использованием развести с водой из расчета 1:5.