Народные эксперты подсказали, как раз и навсегда избавиться от тли в огороде
Для этого нужно использовать такие натуральные средства, как чистотел, сода, луковый раствор.
Как избавить свой огород от такой напасти, как тля? Особенно, когда культуры начинают плодоносить, и использование химикатов нежелательно?
Есть немало проверенных народных средств, которые экологичны и не токсичны.
Содовый раствор
Для его приготовления нужно 1 ст.л. кальцинированной соды растворить в 1 л теплой воды. Добавить туда 2-3 ст. л. жидкого мыла, перемешать и опрыскать растения.
Настой чистотела
Чтобы его приготовить, нужно на треть заполнить емкость измельченным свежим чистотелом, долить ведро водой. Дать настояться 2-3 дня, перед использованием процедить.
Добавить к раствору 2 ст. л. жидкого мыла и опрыскать культуры.
Луковый раствор
Для такого раствора надо 2-3 горсти луковой шелухи залить 1 л горячей воды. Дать настояться 3-4 часа, добавить 30-40 гр. натертого мыла. Процедить и опрыскать растения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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