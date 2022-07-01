Народные эксперты подсказали, как раз и навсегда избавиться от тли в огороде

Для этого нужно использовать такие натуральные средства, как чистотел, сода, луковый раствор.

Как избавить свой огород от такой напасти, как тля? Особенно, когда культуры начинают плодоносить, и использование химикатов нежелательно?

Есть немало проверенных народных средств, которые экологичны и не токсичны.

Содовый раствор

Для его приготовления нужно 1 ст.л. кальцинированной соды растворить в 1 л теплой воды. Добавить туда 2-3 ст. л. жидкого мыла, перемешать и опрыскать растения.

Настой чистотела

Чтобы его приготовить, нужно на треть заполнить емкость измельченным свежим чистотелом, долить ведро водой. Дать настояться 2-3 дня, перед использованием процедить.

Добавить к раствору 2 ст. л. жидкого мыла и опрыскать культуры.

Луковый раствор

Для такого раствора надо 2-3 горсти луковой шелухи залить 1 л горячей воды. Дать настояться 3-4 часа, добавить 30-40 гр. натертого мыла. Процедить и опрыскать растения.