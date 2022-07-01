Польша прекращает оказывать помощь беженцам с Украины
Польша сегодня начала сворачивать программы по оказанию помощи беженцам с Украины.
Правительство Польши обеспокоено нежеланием украинских беженцев работать и вносить свой вклад в экономику страны, поэтому начинает применять стимулирующие меры и отменять существующие программы помощи гражданам Украины.
Сегодня, 1 июля 2022 года, прекращается действие последней программы помощи беженцам. Польские власти решили прекратить выплачивать пособия гражданам, которые дали кров над головой украинцам. Данным решением Варшава надеется подтолкнуть мигрантов начать работать и самостоятельно обеспечивать своё пребывание в Польше на время проведение специальной военной операции.
Также, согласно результатам социологического опроса IBRiS, большая часть населения Польши устала содержать ленивых украинцев и хотят чтобы они наконец-то начали зарабатывать деньги.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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