Польша прекращает оказывать помощь беженцам с Украины

Польша сегодня начала сворачивать программы по оказанию помощи беженцам с Украины.

Правительство Польши обеспокоено нежеланием украинских беженцев работать и вносить свой вклад в экономику страны, поэтому начинает применять стимулирующие меры и отменять существующие программы помощи гражданам Украины.

Сегодня, 1 июля 2022 года, прекращается действие последней программы помощи беженцам. Польские власти решили прекратить выплачивать пособия гражданам, которые дали кров над головой украинцам. Данным решением Варшава надеется подтолкнуть мигрантов начать работать и самостоятельно обеспечивать своё пребывание в Польше на время проведение специальной военной операции.

Также, согласно результатам социологического опроса IBRiS, большая часть населения Польши устала содержать ленивых украинцев и хотят чтобы они наконец-то начали зарабатывать деньги.