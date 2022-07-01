Что такое "цыганская" группа крови и почему она удивила ученых

Исследования помогли установить, откуда появился этот необычный и загадочный народ, кто был его предком.

Сегодня цыгане проживают практически во всех странах мира. Что это за народ, где его истоки? Ответить на вопросы ученые смогли после того, как изучили их группы крови.

Индийская, VI группа

В 1971 году на Первом Всемирном цыганском конгрессе в Лондоне был задан старт изучению происхождения цыганского этноса. Исходя из лингвистических и генетических исследований, в VI веке предки практически всех современных цыган вышли из Индии.

Предполагается, что речь идет о гадателях, музыкантах, ювелирах, которые были подарены шаху Персии неким индийским падишахом. Лингвисты пришли к выводу, что около 400 лет потомки этой группы провели в Персии, а потом часть их отправилась на запад.

Они осели на территории Византии и стали называть себя «ромами», то есть римлянами.

Палестинская, III группа

В VI веке, когда одна группа протоцыган прибыла в Византию, другая - ушла в соседние с Персией земли. Эта группа разделилась на 2 ветви, одна из которых осела на территории Древней Палестины, другая - прошла через нее в Египет, и там обосновалась.

Гематологи-историки полагают: происхождение III группы крови имеет непосредственное отношение к территории нынешнего Израиля и остальных палестинских земель, вплоть до северо-востока Африки.

Скорее всего, осевшие на Ближнем Востоке и Египте протоцыгане вступали в брак с представителями местного населения. Поэтому некоторые роды нынешних цыган (к примеру, венгерские и израильские) – обладатели III группы крови.

Лингвисты утверждают, что эта ситуация прослеживается и при языковых исследованиях. Даже само название народа – цыгане – есть производное от gitanes, то есть египтяне.

Европейская, I группа

Но у современных цыган иногда встречается и вполне «европейская» группа крови - первая. Ученые считают, что это обусловлено тем, что данный народ, по меньшей мере 5 веков, проживает во всех европейских странах и контактирует с местным населением.

Меж тем известный гематолог XX века Адриано Штурли, изучая происхождение групп цыганской крови, предположил, что I группа – самая древняя. И сформировалась еще сотни тысяч лет назад до нашей эры на территории Древнего Ирана и Индии.

Населявшие эти землю люди назывались ариями, разговаривали на языках арийской группы. Протоцыгане и генетически и лингвистически - их дальние потомки, соответственно, многие и унаследовали «древнюю» кровь I группы.