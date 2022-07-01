Моргерштерн возвращается в Россию: он призвал поклонников собраться в его московском ресторане

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргерштерн заверил фанатов, что возвращается на родину. Всех желающих он пригласил собраться в его московском ресторанов.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн объявил о том, что возвращается в Россию. Скриншот со своим электронным авиабилетом известный исполнитель опубликовал в своем Телеграме.

Публикация гласит, что уже 1 июля эпатажный исполнитель появится в столице. Моргенштерн пригласил своих фанатов собраться в его московском ресторане, хотя ранее сообщал о закрытии заведения общественного питания.

Бронируйте столики. ... Кажется, что-то будет..

Уехал из страны Моргенштерн ещё в ноябре 2021 года. Незадолго до этого представитель Следственного комитета выдвинул против музыканта обвинение в торговле наркотиками.

Некоторое время российский рэпер пребывал в Дубае, после останавливался в Израиле, а потом проживал в Чехии. В это же время музыкант успел развестись с супругой Диларой Зинатуллиной, с которой был в браке чуть больше полугода.

В качестве причины расставания Зинатуллина назвала измены Моргерштерна.

Ранее сообщалось, что экс-супругов видели прогуливающимися по улицам Чехии в компании друг друга. О том, воссоединилась ли пара или это просто общение бывших, которые сохранили дружеские отношения, остаётся только догадываться.