Глава МИД Болгарии ждет от руководства страны решения об отмене высылки 70 дипломатов РФ
По словам главы внешнеполитического ведомства Болгарии, она ждет указаний премьер-министра Петкова относительно ноты российского посла, которая была вручена болгарскому МИД днем ранее.
В этой ноте содержится требование до полудня 1 июля отменить решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов.
В связи с данным событием президент Болгарии поручил премьер-министру провести экстренное заседание правительства для рассмотрения вопроса о дипломатическом кризисе в отношениях с Россией.
Как подчеркнул болгарский лидер, закрытие дипломатических представительств Болгарии и России недопустимо (ранее Кремль пригрозил Болгарии полным разрывом дипломатических отношений).
Опубликовано: Алексей Гладкий
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