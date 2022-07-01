Глава МИД Болгарии ждет от руководства страны решения об отмене высылки 70 дипломатов РФ

По словам главы внешнеполитического ведомства Болгарии, она ждет указаний премьер-министра Петкова относительно ноты российского посла, которая была вручена болгарскому МИД днем ранее.

В этой ноте содержится требование до полудня 1 июля отменить решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов.

В связи с данным событием президент Болгарии поручил премьер-министру провести экстренное заседание правительства для рассмотрения вопроса о дипломатическом кризисе в отношениях с Россией.

Как подчеркнул болгарский лидер, закрытие дипломатических представительств Болгарии и России недопустимо (ранее Кремль пригрозил Болгарии полным разрывом дипломатических отношений).