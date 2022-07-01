Крыжовник нужно подкормить в конце июня-начале июля, чтобы ягоды были крупными

Максимальный эффект от удобрений будет, если вносить их во время обильного полива.

Для подкормки крыжовника можно использовать как органические, так и минеральные удобрения.

В качестве органического идеально подойдет коровий навоз, или попросту перегной.

Его нужно поместить в бочку и полностью залить водой, накрыть бочку крышкой и настаивать пять часов. После этого надо развести настой в пропорции 1:4.

После этого вдоль кустов крыжовника на расстоянии 20 см от них делаются граблями бороздки и в них выливается раствор, примерно по ведру под один куст.

После впитывания удобрения канавки покрываются слоем грунта.

Также для подкормки крыжовника можно использовать минерализованные удобрения. В 15 литрах воды нужно смешать 10 граммов азотного, 15 граммов калийного и 20 граммов фосфорного удобрения - этот объем уходит на полив одного куста.

Лучшим комплексным удобрением для крыжовника, которое можно приобрести в готовом виде, является "Агрикола для ягодных культур". Его легко приготовить в соответствии с инструкцией по применению.

Чтобы усилить эффект от подкормки крыжовника, непосредственно перед подкормкой нужно рассыпать под кустами измельченную древесную золу.