Крыжовник нужно подкормить в конце июня-начале июля, чтобы ягоды были крупными
Максимальный эффект от удобрений будет, если вносить их во время обильного полива.
Для подкормки крыжовника можно использовать как органические, так и минеральные удобрения.
В качестве органического идеально подойдет коровий навоз, или попросту перегной.
Его нужно поместить в бочку и полностью залить водой, накрыть бочку крышкой и настаивать пять часов. После этого надо развести настой в пропорции 1:4.
После этого вдоль кустов крыжовника на расстоянии 20 см от них делаются граблями бороздки и в них выливается раствор, примерно по ведру под один куст.
После впитывания удобрения канавки покрываются слоем грунта.
Также для подкормки крыжовника можно использовать минерализованные удобрения. В 15 литрах воды нужно смешать 10 граммов азотного, 15 граммов калийного и 20 граммов фосфорного удобрения - этот объем уходит на полив одного куста.
Лучшим комплексным удобрением для крыжовника, которое можно приобрести в готовом виде, является "Агрикола для ягодных культур". Его легко приготовить в соответствии с инструкцией по применению.
Чтобы усилить эффект от подкормки крыжовника, непосредственно перед подкормкой нужно рассыпать под кустами измельченную древесную золу.
Опубликовано: Наталья Павлова
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