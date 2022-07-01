Частые ошибки садоводов при весеннем уходе за клубникой

Весна - особая дачная пора, нужно создать комфортные условия для развития огородных посадок, в частности для клубники. Однако дачники часто совершают ряд ошибок в весеннем уходе, какие - расскажут эксперты.

Борьба с болезнями

Обрабатывать растения фунгицидами нужно перед весенней обрезкой, а не после нее.

В обратном случае споры заболеваний, оставшиеся на старой листве, разнесутся по всему участку.

Обработка проводится до начала роста растений, для этого используются препараты, содержащие медь.

Концентрация может быть достаточно сильной. Это могут быть препараты: "Азофос", "Бордоская жидкость", берется 3% раствор.

Если упущены ранние сроки и вегетация уже запущена, концентрацию следует уменьшить до 1%.

Правильная обрезка

После обработки фунгицидами надо убрать сухие старые листики и цветоносы, а также удалить оставшиеся с осени усы.

Первая сорная трава тоже сразу выпалывается с грядок, она пойдет в компост.

Все дело в подкормке

С началом роста листьев растению нужен азот. В плохо прогретой земле лучше всего работает аммиачная селитра. В теплую почву можно добавлять карбамид (действие при t + 15)

В сухом виде удобрение добавляется из расчета 30-40 г на квадратный метр с заделыванием в грунт.

В жидком виде применяется для полива грядок. На 10 л воды берется 30-40 г гранул.

Если клубнику посадили на черный спанбонд, то предпочтительнее выбрать поливы.

В случае посадки обычным способом без укрывных материалов идеально подойдет сухое внесение удобрения.

Подкормку азотом можно пропустить, если осенью грядка была основательно сдобрена компостом, перепревшим навозом.

По какой схеме кормить

Есть несколько вариантов, можно выбрать любой удобный.

Сначала вносятся азотные подкормки, через 2-3 недели - калийно-фосфорные.

Или так: сразу применяется комплексное удобрение с азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Вносить надо 30-40 г на метр квадратный, заглубляя в почву

В сухую погоду с подсохшей почвой обязательно надо хорошо проливать ее чистой водой перед внесением подкормки.

Мульчировать или нет

После внесения подкормки и обрезки садоводы стараются быстрее укрыть клубнику мульчей, чтобы подавить рост сорняков.

Но слишком раннее мульчирование холодной почвы задержит ее прогревание. В результате клубника даст более поздний урожай.

Оптимальное время для укрытия мульчей - период появления бутонов. В этот момент нужно хорошо прополоть растение и замульчировать его соломой.