Лоза высказался против присвоения звания Народного артиста Шатунову

Известный российский исполнитель Юрий Лоза выступил против присвоения покойному Юрию Шатунову звания Народного артиста РФ. Композитор напомнил, что у кумира 80-90-х немецкое гражданство, а его песни интересны только как ностальгия.

Российский исполнитель и композитор Юрий Лоза выступил против того, чтобы Юрию Шатунову присваивали звание Народного артиста России.

Это ответ музыканта на петицию поклонников скончавшегося кумира, где те попросили присвоить певцу звание посмертно.

Это от поклонников не зависит, и самому Шатунову это не надо. Сейчас это звание сильно обесценено, потому что "народные артисты" - это не пойми кто.

Лоза отметил, что Шатунову всё равно теперь и при жизни, так как певец был гражданином Германии.

Да какой он народный артист? Это иностранный артист, у него немецкое гражданство. Сейчас эти песни слушают те люди, которые фанатели от них 30 лет назад, но слушают именно из-за ностальгии.

Композитор убеждён, что разбрасываться высокими званиями из ностальгии нельзя. Поклонникам Шатунова Лоза посоветовал чаще молиться за трагически умершего певца, так как молитвы услышит Бог, а от звания толку нет.

Не стало Юрия Шатунова в 48 лет. Причина скоропостижной смерти кумира поколений - обширный инфаркт.

По имеющимся данным, в крови покойного ныне певца не было следов ни алкоголя, ни наркотиков. Не было и внешних признаков употребления вредных веществ.