Юрий Лоза возмутился иницитивой присвоения Юрию Шатунову звания "Народного артиста"

Автор композии "На маленьком плоту" заявил, что экс-солист "Ласкового мая" вообще являлся гражданином Германии.

Музыкант Юрий Лоза возмущен инициативой поклонников Юрия Шатунова о присвоении экс-солисту "Ласкового мая" звания народного артиста России. Автор композиции "На маленьком плоту" заявил, что его коллега вообще являлся гражданином Германии.

Поклонники Шатунова были потрясены скоропостижным уходом из жизни 48-летнего певца. Они создали петицию с просьбой присвоить Шатунову звание «Народный артист России».

Директор музыканта Аркадий Кудряшов поддержал инициативу фанатов, но Юрий Лоза объяснил, почему этого не нужно делать.

По словам Лозы, Шатунову это не нужно. "Ему это следовало присваивать, когда он был здесь. Сейчас это звание сильно обесценено,", - заявил музыкант "Газете.ру".

И добавил, что экс-солист "Ласкового мая" "иностранный артист, у него немецкое гражданство". И его песни слушают фанаты 30-летней давности. А сами песни " с точки зрения искусства, с точки зрения профессионализма", по мнению Лозы, "не выдерживают никакой критики".