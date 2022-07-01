Киссинджер: Россия и Украина могут завершить конфликт лишь тремя путями

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер утверждает, что у Киева и Москвы есть лишь три пути для завершения спецоперации на Украине.

1 июля экс-госсекретарь США Генри Киссинджер дал интервью журналу Spectator, в котором рассказал о трёх возможных способах завершить российскую военную спецоперацию на Украине. Первым из таких способов Киссинджер назвал решение Владимира Зеленского отказаться от Донбасса в пользу России.

Вторым путём по мнению Киссинджера является попытка вооружённых сил Украины вернуть Крым, вошедший в состав России до начала спецоперации, однако политик уверен, что это практически невозможно.

Генри Киссинджер уверен, что последним решением конфликта является вывод российских военных на позиции, которые они занимали до 24 февраля.