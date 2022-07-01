Милохин нецензурно выругался из-за сравнения его с Шатуновым

Известный российский блогер Даня Милохин остался недоволен сравнением с покойным кумиром поколений Юрием Шатуновым. В ответ на это тиктокер выругался матом в своём блоге.

Представительница СМИ Анна Монгайт сравнила Даню Милохина со скончавшимся 23 июня Юрием Шатуновым. Звезды воспитывались в одном детском доме в Оренбурге и обрели популярность стремительными темпами.

В своём Телеграм-канале журналистка написала:

Умер лидер "Ласкового мая" Юра Шатунов - Даня Милохин восьмидесятых. Тот же детдомовец, карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек.

Милохин в ответ на сравнение не нашёл ничего лучшего, как выругаться матом в личном блоге. Оскорбленный блогер не заставил ждать с ответом. Скромничать популярный тиктокер не стал.

Журналистка Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за ***** (ерунда)?! Я жил, жив, и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. . … Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном..

Ранее сообщалось, что фанаты покойного певца создали петицию, главным требованием которой является присвоение Юрию Шатунову звания Народного артиста России посмертно.

Юрий Лоза выступил против присвоения регалии покойному исполнителю, напомнив, что Шатунов - гражданин Германии. Певец и композитор также уверен, что высокие звания нельзя давать из ностальгии.