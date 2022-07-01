Путин подписал указ о безвозмездном переходе Sakhalin Energy в собственность РФ
Владимир Путин подписал указ президента о переходе Sakhalin Energy в собственность России на безвозмездной основе.
1 июля Владимир Путин ратифицировал собственный указ, согласно которому проект "Сахалин-2" полностью переходит в собственность России и сменяет оператора. Переход проекта на попечительство РФ происходит на бесплатной основе.
Ранее 50% акций "Сахалина-2" принадлежали "Газпрому", а остальные были распределены между Shell, Mitsui & Co и компанией Mitsubishi. Самый крупный пакет акций был у Shell.
Российский "Газпром" полностью сохранил долю акций в "Сахалине-2", а остальные перешли к России из-за недружественного поведения стран-держателей акционных пакетов данного проекта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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