Путин подписал указ о безвозмездном переходе Sakhalin Energy в собственность РФ

Владимир Путин подписал указ президента о переходе Sakhalin Energy в собственность России на безвозмездной основе.

1 июля Владимир Путин ратифицировал собственный указ, согласно которому проект "Сахалин-2" полностью переходит в собственность России и сменяет оператора. Переход проекта на попечительство РФ происходит на бесплатной основе.

Ранее 50% акций "Сахалина-2" принадлежали "Газпрому", а остальные были распределены между Shell, Mitsui & Co и компанией Mitsubishi. Самый крупный пакет акций был у Shell.

Российский "Газпром" полностью сохранил долю акций в "Сахалине-2", а остальные перешли к России из-за недружественного поведения стран-держателей акционных пакетов данного проекта.