Лукашенко заявил о готовности Беларуси дружить с Канадой вопреки санкциям

Александр Лукашенко поздравил народ Канады с национальным праздником, заявив о готовности возобновить отношения с этим государством.

1 июля Александр Лукашенко адресовал поздравление правительству и народу Канады с днём независимости этой страны, вспомнив о годах сотрудничества между белорусским и канадским государствами.

Лукашенко утверждает, что Беларусь готова к возобновлению отношений с Канадой вопреки санкциям, которые она ранее ввела против Минска в одностороннем порядке.

"Закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу", - поделился мнением Александр Лукашенко.