Лукашенко заявил о готовности Беларуси дружить с Канадой вопреки санкциям
Александр Лукашенко поздравил народ Канады с национальным праздником, заявив о готовности возобновить отношения с этим государством.
1 июля Александр Лукашенко адресовал поздравление правительству и народу Канады с днём независимости этой страны, вспомнив о годах сотрудничества между белорусским и канадским государствами.
Лукашенко утверждает, что Беларусь готова к возобновлению отношений с Канадой вопреки санкциям, которые она ранее ввела против Минска в одностороннем порядке.
"Закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу", - поделился мнением Александр Лукашенко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Остров Змеиный находится под контролем российских войск — депутат Черняк
ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из американских РСЗО HIMARS
Зеленский рассказал, чем Украина заменит российский газ
Der Spiegel: Германия требует от Литвы снятие блокировки на транзит грузов в Калининград
Макрон признал ошибкой расширение НАТО на Восток после распада СССР