Греческий политик Панайотис Лаафазанис заявил о том, что полностью поддерживает действия РФ в ходе СВО.

Экс-министр энергентики Греции Панайотис Лаафазанис дал интервью одному из представителей российских СМИ, где поделился своим мнением касательно специальной военной операции на Украине.

Панайотис завил, что Россия полностью права в своих действиях на востоке Украины, ведь РФ пытается защитить от украинских неонацистов право на безопасность, которое должно иметь каждое государство.

Также Панайотис Лаафазанис считает, что именно США совместно с НАТО и Европейским союзом установили диктаторский киевский режим и начали войну в Украине против России 8 лет назад.