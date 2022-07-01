Лафазанис: Россия права в своей операции на Украине
Греческий политик Панайотис Лаафазанис заявил о том, что полностью поддерживает действия РФ в ходе СВО.
Экс-министр энергентики Греции Панайотис Лаафазанис дал интервью одному из представителей российских СМИ, где поделился своим мнением касательно специальной военной операции на Украине.
Панайотис завил, что Россия полностью права в своих действиях на востоке Украины, ведь РФ пытается защитить от украинских неонацистов право на безопасность, которое должно иметь каждое государство.
Также Панайотис Лаафазанис считает, что именно США совместно с НАТО и Европейским союзом установили диктаторский киевский режим и начали войну в Украине против России 8 лет назад.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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