МИД Финляндии допустил восстановление доверия в отношения с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что отношения между Москвой и Хельсинки будут восстановлены.

1 июля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто дал интервью испанскому новостному журналу Mundo, где сообщил, что правительство его страны не возражает против восстановления полноценных взаимоотношений с Россией.

При этом Хаависто признался, что сейчас доверие в отношениях между Хельсинки и Москвой подорвано началом российской спецоперации на Украине, однако его можно восстановить.

Пекка Хаависто выразил уверенность, что в конечном итоге Россия и Финляндия вернутся на прежний уровень дипломатических отношений, но отказался прогнозировать сроки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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