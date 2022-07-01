Bloomberg: Украина испытывает проблемы с выплатой госдолга в $1,4 млрд
Издание Bloomberg сообщило, что правительство Украины столкнулось с трудностями по выплате госдолга к грядущей осени.
1 июля американская новостная газета Bloomberg сообщила, что Киев обязан выплатить почти полтора миллиарда долларов государственного долга к 1 сентября и уже испытывает с этим проблемы.
По данным Bloomberg, стабилизации данной ситуации в правительстве Украины не следует ожидать до конца лета: в лучшем случае Владимир Зеленский найдёт деньги к завершению августа.
При этом журналисты Bloomberg подчёркивают, что к текущему моменту пути финансирования Украины Западом практически иссякли, что ставит Киев в опасное положение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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