Bloomberg: Украина испытывает проблемы с выплатой госдолга в $1,4 млрд

Издание Bloomberg сообщило, что правительство Украины столкнулось с трудностями по выплате госдолга к грядущей осени.

1 июля американская новостная газета Bloomberg сообщила, что Киев обязан выплатить почти полтора миллиарда долларов государственного долга к 1 сентября и уже испытывает с этим проблемы.

По данным Bloomberg, стабилизации данной ситуации в правительстве Украины не следует ожидать до конца лета: в лучшем случае Владимир Зеленский найдёт деньги к завершению августа.

При этом журналисты Bloomberg подчёркивают, что к текущему моменту пути финансирования Украины Западом практически иссякли, что ставит Киев в опасное положение.