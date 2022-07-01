Spiegel: Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининград

Газета Spiegel утверждает, что правительство Германии требует от Литвы скорейшей отмены запрета на транзит продукции в Калининградскую область России.

1 июля немецкое новостное агентство Der Spiegel опубликовало статью, в которой рассказала о возмущении правительства Германии решением отменить транзит грузов в Калининградскую область России через Литву.

По данным Der Spiegel, сейчас Берлин находится в плотном контакте с администрацией Вильнюса и настаивает на скорейшей отмене на транзит товаров в Калининград из-за возможного военного конфликта между Литвой и Россией.

Также публицисты Der Spiegel подчёркивают, что в ближайшие дни Германия может заставить Литву восстановить прежний уровень транзита в Калининградскую область.