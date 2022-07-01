Der Spiegel: Германия требует от Литвы снятие блокировки на транзит грузов в Калининград

Правительство Германии настаивает на снятии запрета на транзит российских грузов в Калининград через Литву.

Самый значимый информационно-политический журнал Германии Der Spiegel сообщил своим читателем о том, что правительство ФРГ полностью не принимает позицию Литвы касательно транзита в Калининград.

Представители немецкой прессы заявляют, со ссылкой на достоверный источник, что власти Германии решительно настаивают на отмене введённой Литвой блокировки российских грузов в Калининград.

Помимо этого Der Spiegel утверждает, что требования правительства ФРГ в ближайшем времени принесут свои плоды и Литва разрешить России провозить своих грузы в Калининградскую область.