В правительстве Бориса Джонсона новый скандал, на это раз на сексуальной почве

После «Патигейта» на кабинет министров британского премьера обрушился новый скандал, член правительства замешан в сексуальном домогательстве.

В заявлении об отставке от четверга, 30 июня, член правительства ответственный за парламентскую дисциплину Крис Пинчер признается, что «слишком много выпил», и приносит извинения за то, что « позорил себя, и других».

По сообщениям нескольких британских СМИ, 52-летний чиновник из стана консерваторов домогался к двум мужчинам, включая члена парламента, в частном клубе в центре Лондона Carlton Club в среду вечером, что привело к жалобам в Консервативную партию.

Хотя он подал в отставку, но Крис Пинчер остается депутатом, что вызвало призывы к его исключению из партии и внутреннему расследованию.

«Консерваторы не могут игнорировать возможное сексуальное насилие», — написала в Твиттере Анджела Рейнер, второй номер Лейбористской партии, главного оппозиционного формирования. «Теперь Борис Джонсон должен сказать, как Крис Пинчер может оставаться депутатом-консерватором», — добавила она, сетуя на «полную деградацию стандартов общественной жизни» при нынешнем премьер-министре.

Назначенный в феврале Крис Пинчер в 2017 году проходил по обвинению в сексуальных домогательствах к олимпийской чемпионке и потенциальному кандидату от консерваторов на выборах. Но в Консервативной партии он не одинок.

Неназванный член парламента, подозреваемый в изнасиловании, был арестован, а затем освобожден под залог в середине мая, еще один подал в отставку в апреле за просмотр порнографии в Палате представителей на своем мобильном телефоне в апреле, а бывший член парламента был осужден в мае на 18 месяцев тюремного заключения за сексуальное насилие над 15-летним подростком.