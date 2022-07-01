Черняк: армия РФ покинула остров Змеиный, но контролирует его ракетами

Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк утверждает, что покинутый российскими войсками украинский остров Змеиный до сих пор контролируется ВС РФ.

1 июля крымский депутат Государственной думы РФ Алексей Черняк заявил, что вышедшие с украинского острова Змеиный войска России продолжают осуществлять непосредственный контроль над данным участком флота с помощью авиации.

По данным Черняка, российские ракеты способны отразить попытки солдат ВСУ занять Змеиный после выхода с острова сил военной спецоперации РФ.

Днём ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что украинский десант намеревается высадиться на острове Змеиный в ближайшее время, установив на этой территории свои ПВО.