Лукашенко: Беларусь будет сотрудничать с Канадой несмотря на санкции
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своих намерениях наращивать контакты с Канадой несмотря на санкции Запада.
В пятницу, 1 июля 2022 года, белорусский лидер Александр Григорьевич Лукашенко официально поздравил весь канадский народ и правительство страны с национальным праздником Днём Канады.
В поздравлении народу Канады Лукашенко заявил о том, что не держит зла за введённые против Беларуси санкции и всегда готова наращивать тесное сотрудничество между Минском и Оттавой.
Помимо этого, Лукашенко напомнил правительству Канады о годах дружбы и высказал свою благодарность за помощь канадцев оказанную беларусам после аварии на Чернобыльской АЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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