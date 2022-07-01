Лукашенко: Беларусь будет сотрудничать с Канадой несмотря на санкции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своих намерениях наращивать контакты с Канадой несмотря на санкции Запада.

В пятницу, 1 июля 2022 года, белорусский лидер Александр Григорьевич Лукашенко официально поздравил весь канадский народ и правительство страны с национальным праздником Днём Канады.

В поздравлении народу Канады Лукашенко заявил о том, что не держит зла за введённые против Беларуси санкции и всегда готова наращивать тесное сотрудничество между Минском и Оттавой.

Помимо этого, Лукашенко напомнил правительству Канады о годах дружбы и высказал свою благодарность за помощь канадцев оказанную беларусам после аварии на Чернобыльской АЭС.