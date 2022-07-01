Лукашенко призвал постсоветские государства сближаться с Союзным государством, чтобы сохранить независимость

В своем обращении к участникам Форума регионов президент заявил, что странам СНГ следует сближаться с Союзным государством Белоруссии и России, если они хотят сохранить суверенитет.

«Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока ещё сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть», - заявил Лукашенко.

В обращении к участникам Форума, президент отметил его эффективность и назвал «адекватным ответом на новые вызовы».

«Безумные санкции Запада подтолкнули нас к ускоренным решениям в сфере транспорта и логистики, внедрению собственных платёжных систем и расчётам в национальных валютах», - отметил президент, говоря об основных направлениях в развитии экономики и интеграции на постсоветском пространстве.

Говоря о перспективах развития промышленности и сферы услуг, Лукашенко отметил новые возможности для инвестиций в освободившиеся после ухода западного бизнеса ниши.

«У нас освободились огромные рыночные ниши, которые брошены западными компаниями, на миллиарды рублей. Это будут теперь наши рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян», - подчеркнул президент Беларуси.

Напомним, что Форум регионов Беларуси и России проходит уже в девятый раз. Прогнозируется, что участники форума подпишут соглашения на сумму более 1 млрд долларов.