Песков: президент Индонезии передал Путину устное послание от Зеленского

Дмитрий Песков рассказал о послании, которое президент Индонезии передал Путину от Зеленского днём ранее.

1 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что во время вчерашнего визита в Кремль президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому лидеру послание от Зеленского. По словам Пескова, данное утверждение соответствует действительности.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что переданное Путину от Зеленского сообщение не носило характер документа и было устным, а не письменным.

Примечательно, что пресс-служба офиса Зеленского опровергает информацию о том, что Джоко Видодо передал послание Владимиру Путину от президента Украины.