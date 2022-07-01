Инфляция в Польше составила 15,6% впервые за 25 лет
Главное управление статистики Польши сообщило о рекордном росте уровня инфляции в стране с 1997 года.
Главное статистическое управление Польши в пятницу, 1 июля 2022 года, сообщило о том, что индекс потребительских цен в стране увеличился на 1,5% процент по сравнению с прошлым месяцем.
В настоящее время цены на потребительские товары и услуги в Польше выросли на 15,6%, что является рекордно высоким показателем инфляции со времён дефицита в марте 1997 года.
Согласно полученной информации, такое негативное для польской экономики явление вызвано стремительным ростом цен из-за антироссийских западных санкций и по мнению аналитиков значение индекса потребительских цен в ближайшее время не снизится.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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