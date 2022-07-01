Лукашенко: страны СНГ сблизятся с Союзным государством для сохранения суверенитета

Александр Лукашенко призвал страны бывшего СССР сближаться с Союзным государством России и Беларуси.

1 июля Александр Лукашенко заявил о необходимости стран СНГ нарастить интенсивность контактов с Минском и Москвой в рамках Союзного государства для сохранения своей независимости.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам", - заявил Лукашенко.

Примечательно, что ранее Александр Лукашенко допустил вступление Украины в Союзное государство России и Беларуси в течение десяти лет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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