Лукашенко: страны СНГ сблизятся с Союзным государством для сохранения суверенитета
Александр Лукашенко призвал страны бывшего СССР сближаться с Союзным государством России и Беларуси.
1 июля Александр Лукашенко заявил о необходимости стран СНГ нарастить интенсивность контактов с Минском и Москвой в рамках Союзного государства для сохранения своей независимости.
"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам", - заявил Лукашенко.
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко допустил вступление Украины в Союзное государство России и Беларуси в течение десяти лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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