В Лондоне двое экоактивистов приклеились к раме картины Ван Гога «Цветение персика»

В галерее Курто активисты из британского движения Just Stop Oil приклеили себя, в знак протеста с использованием ископаемого топлива, к знаменитому полотну Ван Гога.

«Извините, мы не хотим этого делать, мы приклеены к этой картине, этой прекрасной картине, потому что мы в ужасе за наше будущее», — объяснил свои действия 21-летний активист Луи Мак Кечни.

Этот молодой человек уже 20 раз задерживался полицией за участие в различных экологических акциях. Зимой он провел шесть недель в тюрьме за то, что вместе с другими экоактивистами перекрыл автомагистраль, окружающую Лондон. В марте Луи прервал футбольный матч, прикрепив себя стойке ворот.

Недавно он сказал AFP, что готов стать «врагом общества № 1» , чтобы предупредить о климатическом кризисе, и не видит «реальных» ограничений, пока его действия являются «ненасильственными» и не угрожают жизни окружающих.