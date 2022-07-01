В Лондоне двое экоактивистов приклеились к раме картины Ван Гога «Цветение персика»
В галерее Курто активисты из британского движения Just Stop Oil приклеили себя, в знак протеста с использованием ископаемого топлива, к знаменитому полотну Ван Гога.
«Извините, мы не хотим этого делать, мы приклеены к этой картине, этой прекрасной картине, потому что мы в ужасе за наше будущее», — объяснил свои действия 21-летний активист Луи Мак Кечни.
Этот молодой человек уже 20 раз задерживался полицией за участие в различных экологических акциях. Зимой он провел шесть недель в тюрьме за то, что вместе с другими экоактивистами перекрыл автомагистраль, окружающую Лондон. В марте Луи прервал футбольный матч, прикрепив себя стойке ворот.
Недавно он сказал AFP, что готов стать «врагом общества № 1» , чтобы предупредить о климатическом кризисе, и не видит «реальных» ограничений, пока его действия являются «ненасильственными» и не угрожают жизни окружающих.
Опубликовано: Тарас Медведев
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